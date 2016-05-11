Гройсман місцевій владі: відремонтуйте дороги, але економно

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав місцеві органи влади приділити необхідну увагу ремонту доріг - від доріг національного рівня до регіональних та раціонально використовувати кошти.

Про це він сказав в ході селекторної наради з головами облдержадміністрацій та облрад.

"Українські дороги перебувають у важкому стані. Уряд прийняв рішення почати масштабний ремонт доріг, щоб почати відновлення дорожнього господарства. Для цього потрібно багато ресурсів, але перші кроки ми зробимо,- сказав Гройсман. - Я хотів би, щоб ви (голови місцевих рад та адміністрацій - УНІАН) виїхали на ті дороги, які будуть ремонтуватися. Кошти потрібно використовувати раціонально. Це наші спільні дороги, ми ними користуємося. І тому навіть ямковому ремонту потрібно приділяти увагу".

Раніше голова уряду зазначав, що в Україні необхідно розробити стратегію розвитку доріг і дорожнього господарства.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів розраховує в поточному році направити близько 18-19 мільярдів гривень на ремонт і будівництво автомобільних доріг державного та місцевого значення. В цілому протягом поточного року уряд планував відремонтувати та побудувати 1700 кілометрів доріг, що становить близько 10% протяжності всіх автомобільних трас нашої країни.