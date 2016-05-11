У Німеччині через два роки всі федеральні траси стануть платними для вантажівок

З першого липня 2018 року у Німеччині запровадять плату за проїзд вантажних автомобілів дорогами федерального значення.

Ухвалене федеральним урядом у середу, 11 травня, рішення повинне поповнити державний бюджет на два мільярди євро та допомогти краще організувати транспортні потоки, повідомляє «Німецька хвиля».

Рішення уряду передбачає, що протяжність платних доріг зросте на 40 тисяч кілометрів. "З поширенням плати за вантажні перевезення на всі федеральні траси ми втілюємо в життя системні зміни від оподаткування до оплати користувачами доріг нашої інфраструктури", - заявив міністр транспорту Німеччини Александер Добріндт.

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Нині діє плата для вантажних автомобілів вагою від 7,5 тонн на близько 13 тисячах кілометрів автобанів та 2300 кілометрах трас федерального значення. Обов'язкова плата для вантажівок вагою від 7,5 до 12 тонн діє з жовтня 2015 року.

Також розглядається можливість запровадження плати за користування дорогами і для вантажівок вагою від 3,5 тонн та автобусів дальнього прямування - рішення мають ухвалити не пізніше кінця 2017 року.