Нацкомісія зобов'яже бездротових провайдерів розширити покриття в регіонах

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) має намір зобов'язати українських телекомунікаційних операторів розширити своє покриття шляхом встановлення більшої кількості передавачів у регіонах.

Відповідний проект рішення регулятор опублікував на своєму офіційному сайті для публічного обговорення, яке триватиме до 23 травня.

Згідно з повідомленням, НКРЗІ пропонує вважати ліцензію оператора повністю освоєною, якщо на її передавач припадатиме не менш як 500 тисяч населення, а послуги зв'язку відповідатимуть встановленим стандартам якості. Разом з тим, згідно з чинними умовами, ліцензія оператора вважається освоєною, якщо в регіоні працює щонайменше одна базова станція, при цьому рівень її покриття не враховується.

Регулятор уточнив, що відповідне рішення викликане низьким рівнем розгалуженості бездротових мереж у низки українських операторів. Зокрема, йдеться про ліцензії в діапазонах 834-843 / 869-888 МГц, 1427-1451,5 / 1477-1497,5 МГц, 1900-1920/1980-2000 МГц, 2300-2400 МГц і 2500-2700 МГц.

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Довідка УНІАН. НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядковується президентові України, підзвітна Верховній Раді. НКРЗІ складається з голови й п'яти членів комісії, які призначаються на посади президентом.