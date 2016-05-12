Кабмін виділив 134 мільйони гривень на реконструкцію дороги Одеса - Рені

Про це повідомив під час селекторної наради прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Уряд прийняв рішення (про виділення коштів - УНІАН), можете вже розраховувати на цей ресурс», - сказав Гройсман, звертаючись до керівництва області.

Він уточнив, що кошти виділені в рамках фінансування інвестиційних проектів за рахунок бюджету Фонду регіонального розвитку.

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Раніше в уряді відзначали, що реконструкція траси Одеса - Рені дозволить збільшити пропускну спроможність транспортного трафіку в 2,5 разу і змінить логістику регіону.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів розраховує в поточному році направити близько 18-19 мільярдів гривень на ремонт і будівництво автомобільних доріг державного та місцевого значення. В цілому в поточному році уряд планував відремонтувати та побудувати 1700 кілометрів доріг, що становить близько 10% протяжності всіх автомобільних трас нашої країни.