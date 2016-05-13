Порошенко дав добро на продаж вживаних автомобілів через офіційних дилерів

Президент України Петро Порошенко 12 травня підписав законопроект про легалізацію продажу вживаних автомобілів через офіційних автодилерів (№3046-д), який був прийнятий Верховною Радою 12 квітня.

Про йдеться на сайті Верховної Ради.

Для набуття чинності закон повинен бути опублікований в урядових ЗМІ.

Як відзначали автори законопроекту, дане рішення дозволить вивести авторинок з тіні, забезпечити прозорі та конкурентні умови для роботи офіційних дилерів у сфері перепродажу вживаних авто і забезпечити стабільні додаткові надходження до державного бюджету.

Даним документом передбачається справедливе застосування податку на додану вартість до операцій на ринку вживаних товарів, у тому числі б/у транспортних засобів, яке полягає в оподаткування маржинального доходу, тобто різниці між ціною продажу та документально підтвердженою ціною придбання уживаного товару.

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Як повідомляв УНІАН, за ухвалення цієї ініціативи 12 квітня проголосувало 234 народних депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.