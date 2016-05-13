Найбільший лоукостер Європи може зайти в Україну: веде переговори про польоти до Львова

Найбільший в Європі лоукост-авіаперевізник Ryanair придивляється до українського ринку авіаперевезень, зокрема веде переговори зі Львовом.

Про це повідомив в інтерв'ю виданню "Forbes.Україна" комерційний директор авіакомпанії Девід О'Брайен.

"Ми ведемо діалог з людьми зі Львова, але не думаю, що ми будемо обговорювати польоти до Одеси. Україна зараз може розглядатися тільки як додаток до наших основних ринків... Кажучи спрощено, наша модель бізнесу полягає в тому, щоб кожен додатковий рейс збільшував нашу собівартість, розраховану на одного пасажира, тому ми очікуємо повернення цієї інвестиції. Зараз в Україні, звичайно, є попит на польоти в багато країн. Але найбільше це польоти на Схід, а також Північ, куди Ryanair не має права літати юридично, і навіть фізично не має можливості виконувати ці польоти", - зазначив комерційний директор Ryanair.

За його словами, основними ринками для компанії є Італія, Іспанія, Великобританія, Ірландія, Німеччина, де безліч популярних напрямків значно ближче, ніж Україна.

"Важливо, щоб відкрите небо насправді існувало не тільки у Львові та Одесі, але і в Києві. А не тільки в двох протилежних кінцях країни. Метою відкритого неба повинно бути зростання кількості пасажирів в аеропортах", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України розробляє програму стимулювання виходу на український ринок авіаперевезень бюджетних авіакомпаній, яка передбачає доплати перевізникам або надання інших преференцій.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що очікує підписання угоди про спільний авіаційний простір («відкрите небо») між Україною та Європейським Союзом у липні 2016 року.

Керівництво Мінінфраструктури неодноразово заявляло про плани підписати цю угоду до кінця 2015 року. За інформацією Мінінфраструктури, підписання угоди неможливо без вирішення спору між Великобританією та Іспанією щодо Гібралтару, і Україна не має права самостійно приймати будь-які односторонні рішення в даному напрямку. Питання визначення цієї території обговорюється європейською та українською сторонами з червня 2014 року. При цьому в іншій частині угоду було парафовано ще в 2013 році.

2 квітня 2015 Мінінфраструктури в односторонньому порядку ввело режим "відкритого неба" в аеропорту "Львів". З 30 червня принципи «відкритого неба» впровадили в аеропорту «Одеса».