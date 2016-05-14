Гройсман прогнозує покращення стану доріг через 2-3 роки

Про це він заявив під час участі у заходах з нагоди святкування Дня Європи сьогодні у Вінниці, повідомляє департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

"Кабінет міністрів працює над тим, щоби створити окремий Дорожній фонд у складі державного бюджету України, куди будуть акумулюватися ресурси", - заявив Гройсман, зазначивши, що відповідне рішення може бути прийняте спільно з парламентом у вересні.

Крім того, уряд передасть державні дороги місцевого значення під управління обласних державних адміністрацій.

Читайте такожКабмін виділив 134 мільйони гривень на реконструкцію дороги Одеса - Рені

"Ми проведемо децентралізацію управління доріг України. Ми все з Києва передамо, державні дороги місцевого значення на місця, на обладміністрації, які будуть управляти цим процесом. Далі ми туди передамо кошти і ресурси. Ви побачите, що за 2-3 роки ситуація із дорожнім господарством буде зовсім інша і якісно краща", - зазначив Гройсман.

Прем'єр-міністр зауважив, що сьогодні у місцевих бюджетах є ресурси для співфінансування ремонту доріг завдяки збільшенню надходжень у результаті розпочатої фінансової децентралізації. Консолідація ресурсів дасть можливість проводити більший обсяг робіт.

Гройсман зазначив, що відновлення дорожнього господарства країни є одним з пріоритетів діяльності уряду. За його словами, декілька тижнів тому Кабмін розблокував фінансування усіх автодорожніх робіт.

"Зараз ми розпочинаємо відроджувати дорожнє господарство України. За один день, тиждень, рік зробити це буде дуже важко. Але хочу підкреслити, що за декілька років ми зможемо привести до нормального стану українські дороги", - сказав він.

Читайте такожГройсман закликав громадськість контролювати виконання дорожніх робіт

Разом з тим, за словами прем’єра, в Україні потрібно розпочинати масштабне будівництво доріг.

"Масштабне будівництво доріг дасть нам можливість покращити стан доріг, зробити його якісним. Нам потрібно буде побудувати транспортні коридори як наш потенціал транзитний. І навколо нього буде створено багато різних інфраструктур і робочих місць", - заявив Гройсман.

Прем'єр-міністр також закликав журналістів та представників громадськості допомагати слідкувати за якістю ремонту доріг.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня Верховна Рада відхилила підготовлений урядом законопроект про створення державного дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва автомобільних доріг, який повинен наповнюватися за рахунок збору акцизу від ввезення нафтопродуктів до країни.

Читайте такожІдею будівництва бетонних доріг в Україні відклали на невизначений термін – немає коштів

5 травня Міністерство інфраструктури закликало Верховну Раду ухвалити закон про створення в Україні дорожнього фонду у новій редакції.

За розрахунками Мінінфраструктури, якщо фонд буде створено вже цього року, він зможе акумулювати до 40 млрд грн, з яких близько 26 млрд грн буде спрямовано на дороги державного значення, решта – на дороги місцевого значення.