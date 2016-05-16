Південна Корея має намір оштрафувати Nissan за шкідливі викиди

Південна Корея випише японським автовиробником Nissan штраф розміром 330 000 000 вон (близько 280 тисяч доларів) за маніпулювання даними про шкідливі викиди моделі Qashqai, повідомляє 112.ua з посиланням на Reuters.

"У Міністерстві екології Південної Кореї повідомили, що планують також подати скаргу в прокуратуру на дії голови представництва Nissan в Південній Кореї і відкликати 814 автомобілів Qashqai", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після оприлюднення скандалу з приховуванням шкідливих викидів автомобілями марки Volkswagen Південна Корея вирішила провести позачергову перевірку екологічності автомобілів на своїй території.

В результаті перевірки 14 з 16 дизельних машин від різних виробників тести провалили. Найбільше відхилень від норми зареєстровано саме в японському Qashqai.

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Як повідомляло видання, після скандалу з Volkswagen ЄС ввів нові тести щодо викиду шкідливих речовин до атмосфери.