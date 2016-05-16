Новий голова "Укрзалізниці" Бальчун приступив до роботи
Сьогодні міністр інфраструктури Омелян представив нового керівника "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна колективу.
Новий голова Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Войцех Бальчун приступив до виконання своїх обов'язків, повідомила УНІАН прес-служба компанії.
"Сьогодні міністр (міністр інфраструктури Володимир Омелян - УНІАН) представив Бальчуна колективу", - повідомили в "Укрзалізниці".
Як написав на своїй сторінці в Facebook сам Бальчун, зі Львова до Києва він дістався поїздом, щоб особисто ознайомитися з ситуацією на "Укрзалізниці".
"Сьогодні (15 травня - УНІАН), незважаючи на неділю, я вітаю всіх з поїзда Львів - Київ. Настав час практично випробувати українські залізниці", - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 20 квітня призначив відібраного за результатами конкурсу екс-керівника Польських залізниць Бальчуна на посаду голови правління "Укрзалізниці".
Войцех Бальчун народився 19 червня 1970 року. Закінчив Сілезький університет в Катовіцах за спеціальністю політологія. Також має ступінь магістра ділового адміністрування. Кар'єру розпочав на посаді директора з продажу регіональної газети в Катовіцах Trybuna Śląska, потім працював у національній поштовій службі Польщі Poczta Polska і банку PKO Bank Polski.
Бальчун у 2008-2013 роках був головою правління залізничної компанії Польщі PKP Cargo, яка на той час переживала реструктуризацію. Польські ЗМІ зазначають, що саме Бальчун трансформував майже збанкрутілого державного перевізника у фінансово здорову компанію. Завдяки йому, 2013 року PKP Cargo провела IPO на Варшавській фондовій біржі.
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У квітні 2012 року Бальчуна призначили головою правління польської авіакомпанії LOT. Паралельно він обіймав посаду віце-президента асоціації роботодавців Польщі. Крім того, він лідер та гітарист рок-групи Chemia.