Новий голова "Укрзалізниці" Бальчун приступив до роботи

Новий голова Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Войцех Бальчун приступив до виконання своїх обов'язків, повідомила УНІАН прес-служба компанії.

"Сьогодні міністр (міністр інфраструктури Володимир Омелян - УНІАН) представив Бальчуна колективу", - повідомили в "Укрзалізниці".

Як написав на своїй сторінці в Facebook сам Бальчун, зі Львова до Києва він дістався поїздом, щоб особисто ознайомитися з ситуацією на "Укрзалізниці".

"Сьогодні (15 травня - УНІАН), незважаючи на неділю, я вітаю всіх з поїзда Львів - Київ. Настав час практично випробувати українські залізниці", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 20 квітня призначив відібраного за результатами конкурсу екс-керівника Польських залізниць Бальчуна на посаду голови правління "Укрзалізниці".

Войцех Бальчун народився 19 червня 1970 року. Закінчив Сілезький університет в Катовіцах за спеціальністю політологія. Також має ступінь магістра ділового адміністрування. Кар'єру розпочав на посаді директора з продажу регіональної газети в Катовіцах Trybuna Śląska, потім працював у національній поштовій службі Польщі Poczta Polska і банку PKO Bank Polski.

Бальчун у 2008-2013 роках був головою правління залізничної компанії Польщі PKP Cargo, яка на той час переживала реструктуризацію. Польські ЗМІ зазначають, що саме Бальчун трансформував майже збанкрутілого державного перевізника у фінансово здорову компанію. Завдяки йому, 2013 року PKP Cargo провела IPO на Варшавській фондовій біржі.

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У квітні 2012 року Бальчуна призначили головою правління польської авіакомпанії LOT. Паралельно він обіймав посаду віце-президента асоціації роботодавців Польщі. Крім того, він лідер та гітарист рок-групи Chemia.