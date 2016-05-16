"Укрпошта" попереджає про використання її назви кібер-шахраями

Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" попереджає громадян про випадки шахрайства з використанням назви підприємства та елементів корпоративного стилю, повідомляється на офіційному сайті "Укрпошти".

"В мережі Інтернет та у друкованих виданнях з'явилася велика кількість оголошень, які пропонують громадянам сумнівні послуги, роботу зі склеювання конвертів, а також намагаються збирати персональні дані та реквізити банківських карт під видом неофіційного дистанційного працевлаштування", - йдеться в повідомленні.

"Укрпошта" підкреслює, що не має відношення до подібного роду оголошень та просить громадян по можливості повідомляти про них правоохоронним органам, а також телефонувати на гарячу лінію держпідприємства.

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Довідка УНІАН. "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. "Укрпошта" надає понад 50 видів послуг через 12 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 мільйонів поштових відправлень, 16 мільйонів посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 мільйонів перекладів, а також доставляє більше 83 мільйонів пенсій.