У Раді зареєстрували два законопроекти про захист доріг від перевантажених фур

Депутати фракції "Народний фронт" зареєстрували у Верховній Раді два законопроекти, спрямовані на захист автомобільних доріг України від руйнування перевантаженим автотранспортом, повідомила прес-служба партії.

Зокрема, мова йде про "Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт" (щодо дотримання вагових або габаритних норм і/або умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі)" (№4660) та "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за безпекою автомобільних перевезень вантажів та відповідальності за порушення правил дорожнього руху" (№ 4661).

Згідно з повідомленням, авторами законопроектів виступили голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, народні депутати Тарас Кремінь, Вадим Подберезняк, Павло Дзюблик, Анатолій Диров, Віталій Корчик, Ігор Васюник, Микола Кадикало, Михайло Хміль та Ігор Бриченко.

Також, враховуючи критичний стан українських доріг та недобросовісних перевізників, які знищують транспортну інфраструктуру, перевищуючи норми навантаження, депутати від "Народного фронту" звернулися до Генерального прокурора Юрія Луценка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра інфраструктури Володимира Омеляна з проханням перевірити діяльність недобросовісних перевізників та вжити відповідних заходів з метою запобігання руйнуванню доріг.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Омелян заявив, що уряд починає жорстку боротьбу з перевантаженням вантажівок, які руйнують дорожнє полотно та знищують українські дороги.

"Авто з навантаженням понад 40 тонн по дорогах України їздити не будуть", - підкреслив він.

З 10 травня в рамках спільного плану дій "Укртрансбезпеки", "Укравтодору" і Національної поліції в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях працюють додаткові групи інспекторів "Укртрансбезпеки" для цілодобового здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів на дорогах загального користування.

У зв'язку з цим на дорогах в південному регіоні утворилися кілометрові затори через водіїв фур, які страйкували проти введення вагового контролю. Пізніше, 15 травня, міністр Омелян повідомив, що водії ввічливо проїжджають на пункти контролю, а в разі перевантаження платять штраф і на місці розвантажують вантажівки.