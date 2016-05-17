Окупанти повідомили про початок будівництва Керченського мосту на морських ділянках

"Почалося будівництво мосту через Керченську протоку на морських ділянках, до цього зведення об'єкту велося на сухопутних. У західній частині острова Тузла забивають палі під опори, які піднімуть автодорожню частину споруди над водою", - повідомляє інфоцентр Кримський міст.

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За даними інфоцентру, будівельно-монтажні роботи в акваторії ведуться на видаленні від прибережної зони, на глибинах понад 4 метрів (від рівня води до дна).

Згідно з повідомленням, міст будується одночасно в акваторії та на суші. Вже готові 16 опор: 7 для автомобільної і 9 для залізної доріг. Завантажено понад 800 паль різного типу.

Як повідомляв УНІАН, будівництво залізничного сегменту транспортного переходу через Керченську протоку в анексований Росією Крим буде завершено пізніше, ніж планувалося, так як окупанти не вкладаються в терміни.