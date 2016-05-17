Перевезення контейнерів "Шовковим шляхом" подешевшало майже на 30% - Мінінфраструктури

Україна домовилася з країнами-учасницями альтернативного маршруту Великого Шовкового шляху в обхід Росії через Грузію, Азербайджан та Казахстан про зниження тарифу на перевезення контейнерів по даному маршруту майже на 30%, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Досягнуто домовленість про зниження комплексної ставки за перевезення з 5559 доларів до 3980 доларів за 40-футовий контейнер від Ізова до кордону з КНР (Достик). Працюємо над здешевленням Шовкового шляху. Все у нас вийде!", - написав Омелян.

Він також повідомив, що директор по вантажним перевезенням Публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" Іван Федорко 17 травня у Тбілісі підписав протокол про включення України до Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту або так званий новий Шовковий шлях в обхід РФ.

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Як повідомляв УНІАН, урочисте відправлення вантажного поїзда з України в Китай по маршруту Великого Шовкового шляху в обхід Росії через Грузію та Азербайджан відбулося 15 січня. Поїзд прибув на китайську кордон 31 січня.

18 лютого керівництво "Укрзалізниці" повідомляло, що експериментальний вантажний потяг повернеться на територію України 15-17 березня, однак наприкінці березня ЗМІ повідомили, що поїзд застряг в Китаї через відсутність замовлень відправників. "Укрзалізниця" офіційно цю інформацію спочатку не коментувала, однак пізніше повідомила, що потяг повернувся в Україну 17 квітня з порожніми контейнерами.

Експерти підкреслювали, що вартість доставки українських товарів до країн Середньої Азії за новим маршрутом в обхід Росії обійдеться дорожче традиційних перевезень через РФ у зв'язку з тим, що на шляху прямування альтернативного поїзда - Каспійське і Чорне моря, які потрібно долати поромами.