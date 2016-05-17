Спеціальний дорожній фонд запрацює з 2017 року - Гройсман

Спеціальний дорожній фонд запрацює з 2017 року, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в Одеській області під час інспектування роботи пересувного пункту вагового контролю для вантажівок на 21-му кілометрі траси Одеса-Південний.

"Ми приймемо рішення, оскільки він може заробити тільки з нового бюджетного року. Це 2017 рік. Ми практично прийняли рішення", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що фонд буде поповнюватися за рахунок різних ресурсів, в тому числі буде залучатися "міжнародний фінансовий інструмент, акцизи нафтопродуктів та інше".

За словами Гройсмана, за рахунок цього фонду можна буде розвивати і проектувати дороги, коридори, що, за його словами, "є принципово важливим для України.

Він зазначив, що фінансові ресурси автоматично будуть розподілятися на будівництво і ремонт доріг, додаткові кошти на ці цілі будуть надходити з місцевих бюджетів.

"Це дасть можливість за 2-3 роки ситуацію з дорогами вивести на інший рівень", - підкреслив прем'єр-міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 29 березня Верховна Рада відхилила підготовлений урядом законопроект про створення державного дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва автомобільних доріг, який мав наповнюватися за рахунок збору акцизу від ввезення нафтопродуктів до країни.

5 травня Міністерство інфраструктури закликав Верховну Раду прийняти закон про створення в Україні дорожнього фонду у новій редакції.

За розрахунками Мінінфраструктури, якщо фонд буде створений в цьому році, він зможе акумулювати до 40 мільярдів гривень, з яких близько 26 мільярдів гривень буде направлено на дороги державного значення, решта – на дороги місцевого значення.

14 травня Гройсман заявив, що Кабмін працює над створенням окремого дорожнього фонду у складі держбюджету України. За його словами, відповідне рішення може бути прийнято спільно з парламентом у вересні. Крім того, уряд передасть державні дороги місцевого значення в управління обласних державних адміністрацій.