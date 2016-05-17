Працівники київського метро не відпочиватимуть в Криму до повернення півострова до складу України – голова метрополітену

Працівників комунального підприємства "Київський метрополітен" не відправлятимуть на відпочинок в аннексированный Росією Криму доти, доки півострів не повернеться до складу України, повідомив у коментарі УНІАН директор столичного метрополітену Віктор Брагінський.

"Метрополітен не відправляє співробітників у Крим. 2013 року незалежна від метрополітену профспілкова організація, що нараховує близько 5 тисяч чоловік і в яку добровільно вступають працівники, уклала договір з санаторієм Криму. Профспілка працював з даними санаторієм протягом багатьох років, а 2014 року відбулася окупація Криму, відповідно, гроші там залишилися. Як я зрозумів з розмови з головою профспілки, керівник цього санаторію – патріот та громадянин України, який запросив українців приїжджати до Криму, тому що Крим – це Україна. Оскільки гроші повернути не можна, голова профспілкової організації пропонував всім бажаючим працівникам поїхати в Крим, але, природно, доки Крим не повернеться до складу України, ми відправляти туди співробітників не будемо", - повідомив Брагінський.

Раніше прес-служба столичного метро повідомила, що метрополітен пропонує своїм співробітникам путівки до аннексированного Криму. Зокрема, прес-секретар столичної підземки Наталія Макогон написала на своїй сторінці в мережі Facebook, що в січні 2014 року, до окупації Криму, було укладено договір з пансіонатом "Хвиля" і проведена оплата за проживання в установі, а після окупації півострова залишилися невикористані путівки.

"Враховуючи тривалу співпрацю, керівництво пансіонату готовий приймати відпочивальників. Ми солідарні з позицією держави, що #КримцеУкраїна, тому ці путівки, як і інші, пропонуються співробітникам", - написала Макогон.

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Як повідомляв УНІАН, з лютого 2014 року Росія окупувала частину території України - Крим і східну частину Донбасу - й розв'язала продовжується до цих пір кровопролитну війну, в ході якої було вбито близько 10 тисяч осіб. Крім того, майже 2 мільйони осіб були змушені покинути свої будинки. Більша частина населення РФ продовжує схвалювати дії керівництва своєї країни.