Нововведення на митниці допоможуть подолати дрібну корупцію - експерт

Про це заявила голова ГО "Митний контроль" Інна Біленко, коментуючи нововведення Мінфіну.

"Це дуже корисні зміни. Адже, що відбувається на митниці. Раніше у кожному відділку сиділа людина, яка розподіляла декларації між інспекторами. Декларації є різні - за якісь платять гроші, за якісь не платять, є складні клієнти, є ті, з якими легко працювати. І наприклад, якщо працівника хотіли покарати - йому давали складну роботу, проблемні декларації, а іншим навпаки, давали легкі декларації. А зараз цього "розподільчого" прибрали, зараз вся робота розподіляється автоматично - натиснув на кнопку і декларація відправляється до вільного працівника", - розповіла експерт.

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За її словами, на першому етапі були невеликі збої, але зараз ця система вже працює більш злагоджено.

"Це може допомогти здолати дрібну корупцію, усі інспектори будуть рівні. Раніше звичайно людина, яка розподіляла роботу бачила, хто на що здібний. Тому спочатку буде бардак, але індивідуально кожен інспектор тепер навчиться виконувати будь-яку роботу - і складну, і просту", - зазначила Біленко.