"Укрпошта" прирівняла марки до грошей: вимагає ввести кримінальну відповідальність за їх підробку

Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" ініціює внесення змін в українське законодавство про введення кримінальної відповідальності за підробку та збут знаків поштової оплати, так як в даний час передбачена тільки адміністративна відповідальність за таке шахрайство, повідомив виконуючий обов'язки голови "Укрпошти" Ігор Ткачук на прес-конференції.

"Ми підготували зміни в Кримінальний кодекс, зміни про введення кримінальної відповідальності за підроблення знаків поштової оплати, що допоможе нам вберегтися від подібних випадків шахрайства... Якщо б підприємству не було завдано багатомільйонних збитків, то ми б не піднімали це питання. Так, близько 50-100 мільйонів гривень збитків щорічно несе "Укрпошта" від письмовій кореспонденції з підробленими марками, що не враховується", - зазначив Ткачук.

За його словами, через різні інтернет-магазини і за допомогою оголошень шахраї продають фальшиві марки на 20-30% дешевше від номіналу. Такі марки зазвичай друкують у підпільних цехах на спеціальному обладнанні, найчастіше шахраї підробляють оптові партії, придбані корпоративними клієнтами.

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У цьому зв'язку Ткачук зазначив, що "Укрпошта" наразі працює над посиленням захисту поштових марок від підробки, проте не повідомив подробиці.

Він також повідомив про часті випадки шахрайства з використанням назви підприємства і елементів корпоративного стилю.

Зокрема, за словами Ткачука, в мережі Інтернет з'являється велика кількість пропозицій легкого заробітку на інтернет-ресурсах, в яких використовуються назву та елементи корпоративного стилю "Укрпошти" для вчинення шахрайських дій. Так, людям пропонують роботу по склеюванню конвертів і проводять несанкціонований збір персональних даних та реквізитів банківських карток під видом неофіційного дистанційного працевлаштування.

"Підкреслюю, "Укрпошта" не пропонує роботу по склеюванню конвертів, не збирає персональні дані та реквізити банківських карт під видом неофіційного дистанційного працевлаштування", - зазначив Ткачук.

Він додав, що держпідприємство вже звернулося до правоохоронних органів з метою закриття даних сайтів і притягнення шахраїв до відповідальності.

Довідка УНІАН. "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. "Укрпошта" надає понад 50 видів послуг через 12 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 мільйонів поштових відправлень, 16 мільйонів посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 мільйонів перекладів, а також доставляє більше 83 мільйонів пенсій.

У 2015 році УДППЗ "Укрпошта" отримала 53 мільйона гривень прибутку – найкращий результат за останні 15 років. У 2014 році компанія отримала 4 мільйони гривень збитків. При цьому чистий прибуток держпідприємства в 2015 році склав 4,4 мільярда гривень.