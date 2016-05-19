Tesla має намір продати свої акції на $2 мільярди

Tesla Motors Inc. заявила, що продасть акції на 2 мільярди доларів, щоб допомогти профінансувати виробництво свого електромобіля Model 3 та покрити податкові зобов'язання, пов'язані з виконанням опціонів гендиректором Ілоном Маском, повідомляє Прайм.

"Автовиробник, який базується в каліфорнійському місті Пало-Альто, запропонує звичайні акції на 1,4 мільярда доларів, щоб прискорити виробництво очікуваної Model 3. Компанія планує випустити півмільйона автомобілів до 2018 року. За її словами, кошти від розміщення також можуть бути використані на оборотний капітал та інші корпоративні цілі. Tesla очікує залучити близько 1,7 мільярда доларів після сплати комісій", - йдеться в повідомленні.

Інші акції будуть продані Маском, щоб покрити податкові зобов'язання, пов'язані з його виконанням більш ніж 5,5 мільйона опціонів на акції, повідомила компанія. Як вона зазначила, Маск не отримає грошей від цього продажу.

Акції Tesla зросли менш ніж на 1% після закриття регулярної сесії, тоді як станом на 20:00 за Гринвічем на Nasdaq Stock Market вони зросли на 6,51 долара до 211,17 долара. Компанія повідомила про продаж акцій після цього часу.

Як зазначила компанія, Маск має сплатити значні податки у зв'язку з виконанням своїх опціонів на акції через зростання ціни акцій Tesla з 2009 року. Він заплатив 36,5 мільйона доларів, щоб виконати 5 503 972 опціону, які мали закінчитися до кінця поточного року. Ці акції коштували 1,16 мільярда доларів при розрахунку за ціною закриття середовища.

Згідно зі звітом про цінні папери, Маск скористався кредитом від Morgan Stanley, забезпеченим його часткою в Tesla, щоб профінансувати покупку цих опціонів. Загальний обсяг його заборгованості перед Morgan Stanley після придбання цієї частки становив 299 мільйонів доларів.

Компанія повідомила, що Маск планує пожертвувати 1,2 мільйона акцій на благодійність. За ціною закриття середовища їх вартість складе 253 мільйона доларів.

Незважаючи на те, що Маск продасть акції для покриття податків, реалізація опціонів призведе до збільшення загальної частки Маска Tesla.

Tesla отримала більше 400 000 попередніх замовлень на Model 3, ціна якої починається з 35 000 доларів. Вартість машини нижча, ніж в інших моделей - Model S і кросовера Model X. Model 3, постачання якої очікуються в кінці 2017 року, вміщуватиме 5 пасажирів і зможе проходити 215 миль (346 кілометрів) від однієї зарядки.

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Деякі аналітики сумніваються в плані Tesla по випуску півмільйона автомобілів 2018 року, посилаючись на складність виробництва.

Компанія завершила 1-й квартал з 1,4 мільярда доларів грошових коштів після того, як скористалася кредитною лінією. Вона підтвердила свій прогноз про позитивний грошовий потік 2016 року та повідомила, що її капвитрати зростуть на 50% більше, ніж вона очікувала раніше.

Отримання 2 мільярдів доларів може дати компанії достатній резерв, щоб профінансувати зростання наступного року.