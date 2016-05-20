Кабмін має намір потроїти кількість вагових комплексів на українських дорогах

Уряд має намір до кінця 2016 року збільшити в три рази кількість вагових комплексів на українських дрогах - до 105 одиниць з 34.

Про це йдеться в проекті Плану пріоритетних кроків уряду на 2016 рік.

Згідно з документом, метою подібного рішення є запобігання руйнуванню дорожнього покриття автомобільних доріг від проїзду перевантаженого вантажного транспорту.

Також наголошується, що уряд має намір заощадити на ремонті дорожнього покриття близько 5 мільярдів гривень. Згідно з планом, на початковому етапі штрафи від перевантаження транспорту принесуть бюджету близько 400 тисяч гривень на місяць.

Крім того, в уряді зазначили, що для впровадження вагового контролю на українських дорогах вже виділені кошти на закупівлю 71 мобільного вагового комплексу.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Омелян заявив, що уряд починає жорстку боротьбу з перевантаженням вантажівок, які руйнують дорожнє полотно і знищують українські дороги. "Машини з навантаженням понад 40 тонн по дорогах України їздити не будуть", - підкреслив він.

З 10 травня в рамках спільного плану дій "Укртрансбезпеки", "Укравтодору" і Національної поліції в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях працюють додаткові групи інспекторів "Укртрансбезопасности" для цілодобового здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів на дорогах загального користування.

У зв'язку з цим на дорогах в південному регіоні утворювалися кілометрові затори через водіїв фур, які страйкували проти введення вагового контролю. Пізніше, 15 травня, міністр Омелян повідомив, що водії ввічливо проїжджають на пункти контролю, а в разі перевантаження платять штраф і на місці розвантажують вантажівки.

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Пізніше депутати фракції "Народний фронт" зареєстрували у Верховній Раді два законопроекти, спрямовані на захист автомобільних доріг України від руйнування перевантажених автотранспортом.