Львівська залізниця запустила перший в Україні поїзд з вагоном для велосипедистів (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Львівської залізниці, наразі єдиний в Україні поїзд обладнаний спеціальними кріпленнями для перевезення велосипедів, вирушив зі Львова до Мукачевого.

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Проект втілили в життя за три місяці. Усі роботи з переобладнання виконали фахівці Моторвагонного депо «Львів» Львівської залізниці.

За словами начальника депо Андрія Груника, магістраль протягом місяця здійснюватиме моніторинг популярності цієї послуги і якщо буде попит, то її планують розширити.

Довідка УНІАН. Поїзд №827/828 сполученням Львів – Мукачеве – Львів відправляється зі Львова щоденно о 07:10 та прибуває у Мукачеве об 11:15. У зворотному напрямку поїзд вирушає о 16:40 та прибуває до Львова о 20:45. На шляху прямування поїзд зупиняється у туристичних пунктах Карпатських гір та Закарпаття.