"Укравтодор" має намір до 15 червня відремонтувати дороги державного значення

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") на виконання доручення прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана має намір до 15 червня усунути всі деформації та вибоїни на дорогах державного значення.

У прес-службі "Укравтодору" повідомили, що держагентство в ході селекторної наради дав доручення обласним службам автодоріг прискорити темпи ліквідації ямковості на автошляхах країни.

"Начальники всіх служб автодоріг і облавтодорів відзвітували перед керівництвом "Укравтодору" про темпи ліквідації, методи роботи та обсягах, які залишилося виконати", - сказано в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що темпи ліквідації деформацій дорожнього покриття значно знизилися через безперервні дощі протягом минулого тижня по всій території країни.

"Незважаючи на це, керівництво "Укравтодору" дало доручення службам прискорити темпи ліквідації – з поточного тижня дорожники по всій Україні будуть працювати і по суботах. Тільки за умови посиленої роботи і гарної погоди "Укравтодор" зможе виконати доручення прем'єр-міністра вчасно", - наголошується в повідомленні.

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У прес-службі підкреслили, що найкращі результати за темпами виконання робіт показують Кіровоградська, Тернопільська, Чернігівська, Донецька і Запорізька області, тоді як Миколаївська, Дніпропетровська та Житомирська області відстають від графіка виконання ремонтних робіт.

Крім дотримання строків та збільшення темпів ремонту, заступник голови "Укравтодору" Микола Березовський зазначив важливість контролю якості виконуваних ремонтних робіт.

У прес-службі нагадали, що в середині квітня Гройсман доручив "Укравтодору" завершити усі заплановані роботи з ліквідації ям і деформацій на дорогах державного значення до 15 червня та відремонтувати близько 3,6 мільйона квадратних метрів дорожнього покриття за 1,1 мільярда гривень, виділених на ці цілі.

"Найбільша увага приділяється основних транспортних магістралях країни - ями на дорогах державного значення будуть ліквідовані на 85-100% (залежно від галузі) від обсягу деформацій, які були виявлені під час весняного комісійного обстеження", - підсумували в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів розраховує в поточному році направити близько 18-19 мільярдів гривень на ремонт і будівництво автомобільних доріг державного та місцевого значення.

В цілому поточного року уряд планував відремонтувати та побудувати 1700 кілометрів доріг, що становить близько 10% протяжності всіх автомобільних трас нашої країни.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.