"Укртелеком" підвищує тарифи на проводове радіомовлення

Найбільший український оператор фіксованого зв'язку компанія «Укртелеком» має намір із 1 червня підвищити абонентську плату за користування основною радіоточкою для фізичних осіб та бюджетних організацій на 13,3% – до 17 грн. (з ПДВ). Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр».

Абонентна плата за користування основною радіоточкою для юридичних осіб з 1 червня становитиме 30,60 грн (з ПДВ).

Також відзначається, що з 1 червня вартість міжміських телефонних розмов в Україні в тарифних планах «Простий», «Простий-600», «Спарений» і «Спарений-600» становитиме 1,20 грн/хв (з ПДВ). При цьому, згідно з повідомленням, абонплата за відповідний тарифний план не зміниться.

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Як повідомляв УНІАН, «Укртелеком» у січні-березні 2016 року отримав близько 100 млн грн чистого прибутку проти 165,5 млн грн чистого збитку за аналогічний період 2015 року. При цьому загальний дохід оператора за перший квартал порівняно з аналогічним періодом 2015 року зріс на 2,6% - до 1,712 млрд грн, а дохід від надання телекомунікаційних послуг скоротився на 1,3% - до 1,565 млрд грн.

«Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку майже 8 млн абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного Інтернету для більш як 1,6 млн клієнтів.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).