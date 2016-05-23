Україна увійде в створювану Китаєм асоціацію "Шовковий шлях", бюджет якої $46 мільярдів

Україна, разом із 20 іншими країнами, увійде в створювану Китаєм асоціацію з просування економічного співробітництва «Шовковий шлях», для запуску якої китайські фонди зібрали вже близько 300 млрд юанів або близько 46 млрд дол.

Читайте такожКитай вийшов у лідери за обсягом вантажоперевезень з України

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в рамках інвестиційної сесії Київського економічного форуму «Україна-Китай: Новий Шовковий шлях» повідомив виконавчий віце-голова і генеральний секретар Китайської федерації промисловців Сюн Мен.

«Ця асоціація буде офіційно створена, і церемонія відкриття відбудеться в червні цього року в Пекіні. Таким чином, ми зможемо поглибити нашу співпрацю, - сказав Мен. - Для цього проекту ми готові виділити дуже велику суму - 300 млрд юанів для того, щоб зосередити увагу підприємців на спільній співпраці».

Мен зазначив, що вже створено сайт «Один поїзд - один шлях», на якому розміщується вся інформація про учасників, підприємства та можливі спільні проекти з 21 країни-учасниці. Даний ресурс допоможе налагодити діалог між країнами і вирішувати економічні та політичні питання. Також планується проведення досліджень, конференцій і презентацій проектів для того, щоб учасники ділилися досвідом.

Як зазначив присутній на інвестиційній сесії міністр інфраструктури України Володимир Омелян, раніше Україна стала членом Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту або так званого " нового Шовкового шляху в обхід РФ і домовилася з країнами-учасницями цього альтернативного шляху через Грузію, Азербайджан і Казахстан про зниження тарифу на перевезення контейнерів цим маршрутом майже на 30% - до 3980 дол. з 5559 дол. за 40-футовий контейнер від українського пункту контролю Ізова до кордону з КНР (Достик).

Він підкреслив, що зараз Мінінфраструктури і "Укрзалізниця" працюють над ще більшим здешевленням вартості вантажоперевезень за цим маршрутом.

"Зараз домовилися про те, що перевезення 40-футового контейнера коштуватиме близько 4 тис. дол. від українського Ізова до китайського кордону, але я думаю, що ця цифра може бути зменшена. Ми ведемо зараз переговори з іншими країнами, які займаються транспортуваннями поромів через Каспійське море. Постараємося максимально здешевити цей маршрут", - підкреслив Омелян.

Читайте такожНовий голова "Укрзалізниці" польський рокер Бальчун прилітає до Києва і завтра почне працювати

Як повідомляв УНІАН, урочисте відправлення вантажного потяга з України до Китаю за маршрутом Великого Шовкового шляху в обхід Росії через Грузію та Азербайджан відбулося 15 січня. Потяг прибув на китайський кордон 31 січня.

18 лютого керівництво "Укрзалізниці" повідомляло, що експериментальний вантажний потяг повернеться на територію України 15-17 березня, однак наприкінці березня ЗМІ повідомили, що потяг застряг у Китаї через відсутність замовлень відправників. "Укрзалізниця" офіційно цю інформацію спочатку не коментувала, однак пізніше повідомила, що потяг повернувся до України 17 квітня з порожніми контейнерами.

Експерти підкреслювали, що вартість доставки українських товарів до країн Середньої Азії за новим маршрутом в обхід Росії обійдеться дорожче за традиційні перевезення через РФ у зв'язку з тим, що на шляху альтернативного потяга — Каспійське і Чорне моря, які потрібно долати поромами.