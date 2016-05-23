Новий голова "Укрзалізниці" польський рокер Бальчун прилітає до Києва і завтра почне працювати

Новий голова правління публічної акціонерної компанії «Укрзалізниця» Войцех Бальчун, призначений урядом у квітні за результатами кадрового конкурсу, одержав всі дозвільні документи на роботу в Україні й приступить до виконання своїх обов'язків 24 травня.

Про це повідомив журналістам міністр інфраструктури Володимир Омелян під час Київського економічного форуму.

«Бальчун повноцінно де-юре приступає до роботи завтра. Сьогодні він з усіма дозвільними документами прилітає до Києва і вже завтра буде на робочому місці», - сказав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 20 квітня призначив відібраного за результатами конкурсу екс-керівника Польських залізниць Бальчуна на посаду голови правління «Укрзалізниці». 15 травня Бальчун прибув до України і 16 травня міністр інфраструктури Омелян представив його колективу держкомпанії.

20 травня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив, що уряд очікує найближчим часом отримати від Бальчуна план розвитку держкомпанії.

Читайте такожРок-н-рол в "Укрзалізниці"

Войцех Бальчун народився 19 червня 1970 року. Закінчив Сілезький університет у Катовиці за спеціальністю політологія. Також має ступінь магістра ділового адміністрування. Кар'єру розпочав на посаді директора з продажу регіональної газети в Катовиці Trybuna Śląska, потім працював у національній поштовій службі Польщі Poczta Polska і банку PKO Bank Polski.

У 2008-2013 роках Бальчун був головою правління залізничної компанії Польщі PKP Cargo, яка на той час переживала реструктуризацію. Польські ЗМІ зазначають, що саме Бальчун трансформував майже збанкрутілого державного перевізника у фінансово здорову компанію. Завдяки йому в 2013 році PKP Cargo провела IPO на Варшавській фондовій біржі.

У квітні 2012 року Бальчуна призначили головою правління польської авіакомпанії LOT. Паралельно він обіймав посаду віце-президента асоціації роботодавців Польщі. Крім того, він лідер і гітарист рок-гурту Chemia.