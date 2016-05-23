Імпорт легкових автомобілів до України в першому кварталі зріс на 35%

Імпорт легкових автомобілів до України в січні-березні 2016 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 35% - до 16,3 тис. з 12,07 тис. одиниць.

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Відповідні дані опубліковані на сайті Державної служби статистики (Держстат).

Згідно з повідомленням, загальна вартість імпортованих за три місяці до країни автомобілів становила понад 271 млн дол.

У той же час експорт легкових авто з України скоротився в 2,25 раза - до 51 з 115 одиниць. Загальна вартість експорту легкових автомобілів становила більше 1,449 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, імпорт легкових автомобілів до України в січні-лютому 2016 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 12% - до 9,2 тис. з 8,239 тис., а експорт - скоротився в 2,7 раза - до 39 с 106 одиниць.

За даними "Укравтопрому", імпорт легкових автомобілів до України в 2015 році скоротився на 41% - до 492 86 одиниць загальною вартістю понад 1 млрд дол. При цьому з України на експорт було поставлено всього 1 060 одиниць автотранспортних засобів, що у 3,1 раза менше, ніж у 2014 році. У грошовому вираженні автомобільний експорт був оцінений у 54,4 млн дол.