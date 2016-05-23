Черговий скандал: Німеччина підозрює Fiat в маніпуляціях із шкідливими викидами

Акції італо-американського автовиробника Fiat Chrysler Automobiles (FCA) впали в понеділок більш ніж на 5% після повідомлення про те, що регулятори Німеччини підозрюють компанію у заниженні показників шкідливих викидів і що їй навіть можуть заборонити продавати свої машини в цій країні, пишуть «Ведомости».

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Федеральне дорожнє відомство Німеччини (KBA) почало перевіряти автомобілі низки компаній на предмет можливого маніпулювання показниками шкідливих викидів. Минулого року вибухнув скандал з Volkswagen, а в останні місяці стало відомо про ті чи інші порушення при тестуванні автомобілів ще у декількох автовиробників, наприклад Mitsubishi Motors.

Як повідомила в неділю німецька газета Bild am Sonntag, кілька проведених KBA тестів показали, що у ряду моделей FCA у системі випуску відпрацьованих газів показники викидів різко підвищувалися після 22 хвилин роботи двигуна. Між тим, зазвичай офіційні тести регуляторів проводяться близько 20 хвилин, зазначила газета.

Днем раніше, в суботу, газета Bild навела думку джерел у міністерстві транспорту Німеччини, за словами яких FCA в гіршому випадку може загрожувати заборона на продаж автомобілів в країні, якщо вона продовжить ігнорувати вимоги щодо дотримання рівня викидів. Представник FCA заявив Reuters, що «всі автомобілі компанії відповідають діючим правилам про рівень викидів». Він відмовився коментувати публікації Bild.

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Аналітики UBS не вірять, що Німеччина може обмежити продаж FCA. «Які б не були кінцеві результати тестів (регуляторів), ми сумніваємося, що FCA повністю заборонять продавати автомобілі в Німеччині, враховуючи те, що Volkswagen дозволили продовжувати продаж, хоча на деяких її автомобілях були знайдені пристрої, що обманювали тести», – йдеться в звіті банку.

До вечора понеділка акції FCA в Мілані трохи компенсували падіння (зниження становило 4% до 18.00). У п'ятницю вони вже падали на 2% після того, як представники компанії відмовилися брати участь у зустрічі з німецькими чиновниками, на якій обговорювалися стандарти викидів в автомобільній галузі (за підсумками дня, проте, котирування зросли на 0,5%). Зустріч проводив міністр транспорту Німеччини Олександр Добріндт. Як повідомила Financial Times з посиланням на людей, знайомих із позицією FCA, в компанії вважають, що оцінювати її дії в дотриманні стандартів про викиди можуть тільки регулятори Італії.

Компанію підтримав міністр транспорту Італії Граціано Дельріо: у заяві він закликав німецьких регуляторів обговорювати питання з італійськими колегами, як того вимагають закони Євросоюзу, а не з самою компанією. За словами Дельріо, FCA готова надати всю інформацію про свої дії щодо контролю за шкідливими викидами.

Міністерство транспорту Німеччини заявило, що перестало італійській владі та Європейської комісії дані щодо деяких моделей FCA для перевірки та прийняття відповідних заходів, повідомило Reuters.