Найбільший лоукостер Європи планує знизити ціни на тлі "тарифної війни"

Про це повідомляє Рейтер.

Найбільший в Європі за кількістю пасажирів авіаперевізник відзвітував у понеділок про 43-відсоткове зростання річного чистого прибутку до 1,24 мільярда євро ($1,39 мільярда), що відповідає прогнозам аналітиків.

Зростання прибутку сповільниться на 13 відсотків у році, що завершується в березні 2017 року, при зниженні тарифів в середньому на 7 відсотків за рік і скорочення на 10-12 відсотків у зимові місяці, сказав глава компанії Майкл О'Лірі.

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"Якщо в Європі і є тарифна війна, Ryanair в ній переможе", - сказав він у відеопрезентації.

Зниження тарифів дозволить Ryanair збільшити кількість пасажирів на 9 відсотків до 116 мільйонів, зміцнивши лідерство в Європі по цьому показнику.

Ryanair назвала "обережним" прогноз зростання прибутку до 1,38-1,43 мільярда євро за поточний фінансовий рік. Це нижче усередненого прогнозу понад 10 аналітиків, опитаних компанією, в 1,47 мільярда євро.

Середні тарифи впали на 7 відсотків за три місяці, що завершилися 13 березня, в той час як компанія прогнозувала 6-процентне зниження.

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Конкуренти авіаперевізника, включаючи власника British Airways IAG, Lufthansa і Air France-KLM, нещодавно попередили про зростання активності в секторі і дії на туризм атак бойовиків в Парижі і Брюсселі.

Ryanair випередила своїх конкурентів в минулому році, завоювавши частку ринку завдяки поліпшенню клієнтського обслуговування.