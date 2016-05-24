Toyota відкликає 1,5 мільйона автомобілів через несправність в подушці безпеки

У повідомленні наголошується, що у машин замінять піропатрони в подушках безпеки Takata, передає DT.UAзокрема, дефект є в таких поширених моделях як Corolla, Yaris, Sienna і інших.

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Від несправностей піропатронів в подушках безпеки в автомобілях виник серйозний скандал 2 роки тому. Як з'ясувалося, при "пострілі" подушки в людини можуть потрапити дрібні шматочки металу. Вже зафіксовано 11 летальних випадків від подібних "хлопків" - 10 з них в США.

Також, в березні 2014 року компанії Toyota виписали один з найбільших в історії США штраф $1,2 млрд в рамках врегулювання судового спору з американським урядом про порушення стандартів безпеки в автомобілях Toyota і Lexus

Розслідування почалося в зв'язку з фактами відкликання автомобілів Toyota в США в 2009 році, коли до компанії почали надходити індивідуальні та колективні судові позови. Більше 10 млн автомобілів були відкликані черезпроблему з гальмами. Японський автогігант визнав провину в навмисному введенні в оману регуляторів в питаннях, що стосуються проблем систем безпеки в своїх автомобілях 2009 і 2010 роках.