Найбільший у світі український літак "Мрія" після комерційних рейсів повертається до України

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" сьогодні, 24 травня, після серії комерційних рейсів повернеться до України.

Читайте такожПерший віце-президент "Антонова": Світ досі не зробив нічого кращого за "Руслана" та "Мрію"

Згідно з повідомленням прес-служби підприємства, приліт "Мрії" відбудеться після 14 години дня на базовий аеродром держпідприємства "Антонов" у Гостомелі.

На підприємстві зазначили, що після прем'єрного перельоту до Австралії, куди літак доставив обладнання загальною масою 130 тонн, "Мрія" виконала ще один комерційний рейс з Лейпцига (Німеччина) до Абу-Дабі (ОАЕ), куди літак доставив партію вантажів насосної станції німецької компанії MAN, загальною масою 169 тонн.

"Ан-225 "Мрія" - єдиний у світі літак, здатний транспортувати 169 тонн різнорідного за своїми характеристиками (вагою, розміром, несиметричною площиною опорної поверхні і т. д.) вантажу. До того ж, використання Ан-225 дозволило суттєво зменшити вартість перевезення порівняно з доставкою цього вантажу двома літаками Ан-124-100 "Руслан", - зазначили представники підприємства.

Читайте такожГордість України: тисячі австралійців зустрічали найбільший в світі літак Ан-225 "Мрія" (фото, відео)

Як повідомляв УНІАН, раніше "Мрія" виконала перший комерційний рейс до Австралії. Український літак вилетів 10 травня. Спочатку він вирушив до Праги, де завантажив генератор із супроводжуючим обладнанням загальною масою 130 тонн, яке українські пілоти 16 травня доставили в австралійське місто Перт. Прибуття найбільшого в світі літака викликало значний ажіотаж серед місцевого населення. За даними австралійських видань, в аеропорту за приземленням української «Мрії» спостерігали близько 15 тисяч осіб.

Довідка УНІАН. Ан-225 «Мрія» створений київським Конструкторським бюро імені Антонова. Свій перший політ літак здійснив у 1988 році. З тих пір «Мрія» залишається найбільшим і найпотужнішим у світі транспортним літаком.