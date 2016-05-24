Суд відмовив екс-голові Державіаслужби Антонюку у відновленні на посаді

Окружний адміністративний суд Києва відмовив екс-голові Державної авіаційної служби України (Державіаслужба) Денису Антонюку, звільненому у вересні минулого року, у відновленні на посаді.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив партнер юридичної компанії "Анте" і фахівець з авіаційного права Андрій Гук.

"Окружний адміністративний суд Києва відмовив колишньому голові Державіаслужби України Денису Антонюку у задоволенні його позову про визнання звільнення з посади у зв'язку з порушенням присяги державного службовця протиправним і про відновлення на посаді", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня 2015 року екс-міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що за результатами проведеної перевірки Державіаслужби Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення голови служби Дениса Антонюка.

На пост голови Державіаслужби Антонюка було призначено 12 березня 2014 року, а до призначення обіймав посаду директора з розвитку маршрутної мережі та роботи з альянсами базової української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".