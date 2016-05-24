ЄІБ хоче фінансувати модернізацію залізничного та міського транспорту в Україні

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планує фінансувати два проекти з модернізації залізничного і міського транспорту в Україні, повідомив в ході брифінгу виконуючий обов'язки глави постійного представництва ЄІБ в Україні Гідо Ставком.

"Я сподіваюся, що ми з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном – УНІАН) підпишемо до кінця цього року проекти у сфері міського транспорту і для модернізації "Укрзалізниці", - сказав Ставком.

При цьому він не назвав суму інвестицій, так як проекти знаходяться на стадії оцінки.

Як зазначив присутній на заході міністр інфраструктури Володимир Омелян, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) розглядає можливість продовження та розширення фінансування програми з оновлення вагонного парку. Крім того, міністерство проводить консультації з посольством Нідерландів та Німеччини щодо отримання технічної допомоги для реалізації реформ річковий та залізничної галузі України.

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Як повідомляв УНІАН, у червні 2015 року Міністерство інфраструктури України досягло домовленості з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо співфінансування проектів оновлення рухомого складу міського транспорту в Україні на суму 300 мільйонів євро.

Європейський інвестиційний банк створено 1957 року і сьогодні його акціонерами є 27 країн - членів ЄС. Головною метою банку є сприяння досягненню цілей Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується із внесків країн-учасниць.

ЄІБ фінансує проекти в Україні на підставі мандату Ради ЄС і Європарламенту для країн Східного партнерства. Мандат дає можливість банку кредитувати проекти, які становлять значний інтерес для ЄС та його східних сусідів в таких галузях, як розвиток приватного сектора, соціальної та економічної інфраструктури, зміна клімату.