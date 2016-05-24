Американські інженери оцінять стан судноплавних шлюзів в Україні

Група американських інженерів з наступного тижня почне проводити аналіз технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі з метою визначення вартості капітального ремонту та модернізації цих споруд, повідомив у ході брифінгу міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"Місія кращих американських інженерів приїде наступного тижня вивчати потреби реконструкції наших шлюзів на Дніпрі", - повідомив він.

Згідно з розданим в ході брифінгу прес-релізу, інженери прибудуть в Україну 28 травня.

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Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Мінінфраструктури повідомило, що інженерний корпус армії США висловив готовність надати своїх експертів для аналізу технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі. Так, 2012 року в Україні вже була проведена оцінка стану судноплавних шлюзів, за результатами якої на ремонт і відновлення шлюзів необхідно виділити 280 мільйонів гривень. Однак у Мінінфраструктури висловили сумнів в об'єктивності такого аналізу, у зв'язку з ніж запланували провести нову оцінку.

За оцінками експертів, основними причинами, стримуючими вантажне і пасажирське річкове судноплавство, а також заважають нарощуванню обсягів річкових перевезень, є аварійно-небезпечні ділянки у Дніпровському та Дніпродзержинському водосховищах і недостатня пропускна здатність суднового ходу річки Південний Буг.

В Україні налічується шість шлюзів - Каховський, Запорізький, Дніпродзержинський, Кременчуцький, Канівський та Київський.