Імпорт вантажних авто до України зріс у два рази

Імпорт комерційного та спеціального транспорту до України в січні-березні 2016 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2015 року у два рази - до 5,919 тис. одиниць.

Згідно з даними асоціації автовиробників України «Укравтопром», загальна митна вартість імпортованого транспорту становила 65,5 млн дол. У повідомленні наголошується, що в цьому сегменті автоімпорту домінували автомобілі з пробігом, які охопили 93% постачань, а рік тому їх частка становила 83%.

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Імпорт автобусів в першому кварталі становив 189 одиниць, загальною вартістю 2,7 млн дол. Щодо першого кварталу минулого року імпорт автобусів збільшився на 61%. У структурі імпорту автобусів нова техніка зайняла 9%, що на 3 відсоткових пункти більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, імпорт легкових автомобілів до України в січні-березні 2016 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 35% - до 16,3 тис. з 12,07 тис. одиниць.

За даними "Укравтопрому", імпорт легкових автомобілів до України в 2015 році скоротився на 41% - до 492 86 одиниць загальною вартістю понад 1 млрд дол. При цьому з України на експорт було поставлено всього 1 060 одиниць автотранспортних засобів, що у 3,1 раза менше, ніж у 2014 році. У грошовому вираженні автомобільний експорт був оцінений у 54,4 млн дол.