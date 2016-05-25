Митників зобов'яжуть здійснювати фото - і відеофіксацію товарів і транспорту, що перевіряються

Кабінет міністрів України має намір зобов'язати митні органи здійснювати фото- і відеофіксацію товарів і транспортних засобів, які перевіряються, для ліквідації корупції та контрабанди.

Читайте такожПитання місяців, а не років: міністр фінансів обіцяє швидко ліквідувати податкову міліцію

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

"Як відбувається сьогодні: митник оформляє товар за заниженою митною вартістю, яка не відповідає задекларованій, і у нього сигналізує система ризику, що машина має бути доглянута. Він може своєю рукою поставити позначку, і машина буде пропущена. З серпня місяця буде система, коли він буде зобов'язаний робити фото- та відеофіксацію товару, вантажу, номерних знаків, часу, що значно мінімізує ризики", - сказав прем'єр.

При цьому Гройсман відзначив, що Державна фіскальна служба володіє необхідними технічними засобами для реалізації цієї ініціативи.

Читайте такожМитниці з початку року перерахували до держбюджету майже 70 мільярдів

“Перше серпня ми визначили дату, яка є можливою, і технічні можливості у ДФС є. Я думаю, з першого серпня ми запустимо цю роботу. Звичайно, нам будуть заважати, будуть намагатися щось зламати, це все зрозуміло. Але ми дотиснемо, тому що є пріоритет - ми наведемо лад на українській митниці", - наголосив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, уряд 25 травня схвалив законопроект про введення уповноваженого економічного оператора, прийняв рішення про створення «єдиного митного вікна" і затвердив перелік підстав для додаткового огляду товарів на митницях.

При цьому Гройсман відзначив, що прийняття цих рішень дозволить ліквідувати корупцію на митниці, спростити перевірку вантажів і транспортних засобів законослухняного бізнесу та отримати додаткові кошти в державний бюджет.