"Таманський" повернувся до України після невдалої спроби РФ "націоналізувати" танкер

Український нафтовий танкер "Таманський" орієнтовною вартістю 1 мільйон доларів сьогодні, 25 травня, прибув до Іллічівського морського порту з берегів Туреччини після того, як турецький суд відмовився визнати "націоналізацію" Росією цього зареєстрованого в окупованому Криму судна.

Про це повідомила прес-служба Державного агентства рибного господарства України з посиланням на главу відомства Ярему Коваліва.

"Після 10-місячної боротьби з РФ і офшорними фрахтувальниками-шахраями Держрибагентству вдалося повернути державі її актив – нафтовий танкер "Таманський" вартістю близько 1 мільйона доларів", - цитує Коваліва прес-служба.

Згідно з повідомленням, повернення судна в Україну передував тривалий судовий процес у Туреччині з офшорним фрахтувальником Сowen Management S. A. (Багамські острови), кінцевими бенефіціарами якого є громадяни РФ.

Фрахтувальник створив штучну заборгованість за ремонт судна і на її підставі намагався незаконно продати танкер через виконавчу службу Туреччини. В ході судового процесу фрахтувальник намагався довести, що Україна не є власником судна, ґрунтуючись на рішенні про його "націоналізації" Російської Федерацією.

Адміністративний громадський суд Азіатської частини Стамбула взяв "Таманський" під арешт у зв'язку із заборгованістю власника, держпідприємства "Керченський морський рибний порт", перед російським фрахтувальником за ремонт танкера. Як раніше відзначали в Госрыбагентстве, заборгованість в розмірі 1,2 мільйона доларів є фіктивною, оскільки за договором фрахту ремонт судна повинен був проводитися за рахунок Сowen Management, а не за рахунок Керченського порту.

У Госрыбагентстве зазначили, що з лютого 2015 року Сowen Management не виплачував Україні грошей за фрахт судна. З урахуванням пені борг становить близько 700 тисяч доларів. З кінця липня 2015 року "Таманський" не виходив в море, а попередня команда (троє моряків-кримчан з українським громадянством) не отримували заробітної плати і врешті-решт в грудні 2015 року втекли з судна.

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Як повідомляв УНІАН, за словами голови Держрибагентства Яреми Коваліва, Україна за роки незалежності втратила понад 220 великотоннажних суден, або 95% океанського флоту, основна частина якого була незаконно реалізована для погашення фіктивної кредиторської заборгованості. Фіктивна заборгованість створюється або перед портом, або перед третіми особами. При заході в найближчий порт і на судно накладається арешт. Після цього воно реалізується для погашення такої заборгованості. Зазначена схема працює не тільки для судів, які займаються риболовецьким промислом в океані, але і для танкерів і вантажних суден.

Таким чином Україна втратила свій один з найбільших риболовецьких флотів у світі. Якщо 1991 року Україна мала понад 230 океанськими судами, то до 2015 року їх кількість скоротилася до 11, з яких лише 4 перебувають у державній власності.