Бальчун запевняє, що масових скорочень в "Укрзалізниці" не буде

Новий голова правління публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" Войцех Бальчун, що приступив до виконання своїх обов'язків 24 травня, запевняє, що замість масових скорочень співробітників "Укрзалізниці", витрати компанії зменшать за рахунок скорочення корупції.

Про це в інтерв'ю для nv.ua повідомив глава "Укрзалізниці" Бальчун.

"У першу чергу мова йде про зменшення витрат. Але не за допомогою таких кроків, як скорочення штату. Ця міра не торкнеться тих людей, які важко працюють, особливо в самому низу. Зменшити витрати ми можемо, виключивши негативні явища. А саме корупцію", - заявив Бальчун, відповідаючи на питання, чи варто співробітникам українських залізниць побоюватися масових звільнень у рамках реформи.

Він зазначив, що боротися з корупцією у компанії будуть через зміну процедур. Бальчун додав, що спробує створити такий колектив, який зможе протистояти корупційному натиску.

"Почавши реструктуризацію PKP Cargo, ми почали заробляти гроші. І інвестували в людський капітал. Люди почали працювати продуктивніше, заробляти більше грошей", - зазначив він.

Разом з тим він розповів на прикладі свого досвіду в Польщі, як слід змінювати мислення співробітників компанії, щоб вивести її на новий рівень.

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"Спочатку навчали топ-менеджерів компанії, директорів департаментів, відділів, керівників пов'язаних фірм. Потім спустилися на рівень керівників підрозділів свого офісу, а також на місцях. Потім переходили на більш низькі рівні і на кожному з них охоплювали все більше і більше людей. Для себе ми визначили: коли дійдемо до диспетчера, який відповідає за відправлення поїздів, то вже будемо у себе вдома. Але найважливіше - це лідери змін. Не тільки голова та члени правління, а люди на нижчих рівнях, готові присвятити себе реформам", - підкреслив Бальчун.