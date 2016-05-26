General Motors відкликає понад 2 мільйона авто в Китаї

General Motors Co. та її китайський партнер відкличуть 2,16 мільйона автомобілів у Китаї через несправні клапанів вентиляції картера, повідомляє Прайм.

Відкликання почнеться після розслідування, проведеного регулятором після скарг щодо зламаних двигунів в деяких автомобілях GM, зазначається в заяві Генерального управління з нагляду за якістю, інспекціям та карантину (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine).

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Серед автомобілів, які підлягають відкликанню, 834 000 седанів Buick Excelle, 1,15 мільйона автомобілів Chevrolet Cruze, 159 000 одиниць Chevy Epica і 18 000 автомобілів Chevy Aveo, згідно заяви.

За словами регулятора, клапани вентиляції картера в цих автомобілях недостатньо захищені від корозії, що з часом може пошкодити двигуни.

Як зазначено в заяві, відкликання розпочнеться 15 серпня. Виробник SAIC General Motors Corp. замінить клапани безкоштовно. Представник GM в Китаї підтвердив цю інформацію.