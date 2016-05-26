Кабмін призначив нового виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів призначив виконуючим обов'язки голови правління Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" Віталія Жураковского.

Це рішення було ухвалено у зв'язку із звільненням з посади в.о. голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, який був призначений заступником міністра інфраструктури.

Читайте такожБальчун запевняє, що масових скорочень в "Укрзалізниці" не буде

Відповідні рішення закріплені в розпорядженнях уряду №371-р і №370-р від 25 травня 2016 року.

Згідно з документом, Жураковського призначено "до початку виконання головою правління зазначеного товариства обов'язків за посадою".

Як повідомляв УНІАН, з квітня 2014 року по січень 2016 року Жураковський обіймав посаду заступника генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України "Укрзалізниця" і був звільнений у зв'язку реформуванням адміністрації в акціонерну компанію.

30 березня на своєму засіданні Кабінет міністрів України затвердив контракти членів правління "Укрзалізниці" строком на 6 місяців, а також звільнив і вивів зі складу правління виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Олександра Завгороднього, призначивши замість нього виконуючим обов'язки одного із членів правління компанії Євгена Кравцова. Завгородній обіймав цю посаду з липня 2015 року.

12 квітня комітет при Мінекономрозвитку обрав на посаду голови правління "Укрзалізниці" поляка Войцеха Бальчуна з 31 кандидата, який подав заявки на участь у конкурсі. 20 квітня Кабмін призначив екс-керівника Польських залізниць Бальчуна на посаду голови правління «Укрзалізниці». 16 травня міністр інфраструктури Володимир Омелян представив його колективу держкомпанії. За словами Омеляна, Бальчун мав приступити до виконання своїх обов’язків 24 травня.