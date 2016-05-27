Toyota відкличе ще 7 мільйонів авто через несправність в подушці безпеки

Японське міністерство транспорту розширило розпорядження про відкликання автомобілів з подушками безпеки Takata ще на 7 мільйонів авто, повідомляє Бі-бі-сі.

"Японська влада зобов'язала автовиробників відкликати нову партію автомобілів до березня 2019 року. Загальна кількість авто, що підлягають відкликанню, тепер зросла до 19,6 мільйона", - йдеться в повідомленні.

Як випливає із заяви міністерства, нітрат амонію, який використовується в механізмах і надуває подушки безпеки при зіткненні, при перепадах температур втрачає свої властивості. Через це подушки Takata часто не спрацьовують.

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"Минулого року міністерство транспорту США наклало на компанію Takata штраф розміром 70 мільйонів доларів, а також заборонив компанії використовувати нітрат амонію, після чого акції компанії різко пішли вниз, впавши майже на 20%. У п'ятницю, втім, акції Takata зросли на новинах, що компанія знайшла інвестора", - резюмує видання.

Про відкликання автомобілів з подушками Takata раніше повідомляли Honda, Toyota, Nissan, Mazda, General Motors і німецький автоконцерн BMW.

Зазначається, що всього комплектуючі Takata використовувалися одинадцятьма автовиробниками.