На Трійцю та День Конституції призначили 4 додаткових поїзди

Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") акціонерна компанія "Українська залізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до Дня Святої Трійці та Дня Конституції України призначила на червень чотири додаткові потяги з Києва до Львова, Хмельницького, Дніпра і Сум.

Згідно з повідомленням прес-служби "Укрзалізниці", потяг № 271/272 Київ - Хмельницький відправлятиметься зі столиці 18, 24, 25, 28 червня о 6:31 і прибуватиме до Хмельницького о 12:58. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дні о 13:46 і прибуватиме до Києва о 19:39. Потяг проїде через Козятин, Калинівку та Вінницю.

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Крім того, держкомпанія призначила потяг № 192/191 Львів - Київ, який відправлятиметься 18, 20, 24 і 28 червня зі Львова о 13:02 і прибуватиме до Києва о 21:38. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дні о 8:20 і прибуватиме до Львова о 16:43. Потяг проїде через Коростень, Новоград-Волинський та Шепетівку.

У свою чергу, потяг № 179/180 Дніпро - Київ відправлятиметься з Дніпра 18, 20, 24, 25 і 28 червня об 11:15 і прибуватиме до Києва о 21:50. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься о 9:25 і прибуватиме на кінцеву станцію о 18:24. Потяг проїде з зупинками на станціях Кагарлик, Миронівка, ім. Т. Шевченка, Знам'янка, Олександрія, П'ятихатки та Кам'янське.

Крім того, потяг № 274/273 Київ - Суми вирушатиме з Києва 18, 20, 28 червня о 7:55 і прибуватиме до Сум о 13:56. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься о 15:30 і прибуватиме до столиці о 21:00. Потяг проїде через Дарницю, Ніжин, Бахмач, Конотоп, Путивль, Ворожбу і Білопілля.

У повідомленні наголошується, що квитки на вищезазначені потяги вже можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше до великодніх і травневих свят "Укрзалізниця" призначила 32 додаткових потяги на 132 рейси за найпопулярнішими маршрутами, а також додаткові рейси 8 цілорічних потягів.