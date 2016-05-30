У Росії військовим і чиновникам заборонять користуватися WhatsApp, Viber, Skype і Telegram

Мінекономіки РФ пропонує заборонити чиновникам і військовослужбовцям вести робоче листування через мобільні додатки іноземних розробників, пише "Комерсант".

Свої ідеї міністерство вже направило президенту Володимиру Путіну. Мова може йти про втрату тільки мессенджерами аудиторії, що перевищує 2,5 млн осіб. Принаймні частину з них підхопить майбутній державний аналог, розробкою якого запропоновано зайнятися Mail.ru та Інституту розвитку інтернету.

Читайте такожСаміт G7: глави держав хочуть посилити санкції проти Росії - The Huffington PostУ доповіді президентові містяться пропозиції щодо розширення існуючої з 1 січня 2016 року заборони на закупівлю іноземного ПО в держоргани. Міністерство пропонує поширити заборону не тільки на пряме придбання, але і на закупівлю робіт, послуг із створення та обслуговування інформаційних систем, на оренду софту. Ці заходи планується поширити не тільки на держоргани, але і на компанії з державною участю і держмонополії. Аналогічні обмеження пропонується ввести і на закупівлю обладнання: при наявності вітчизняних аналогів держорганам і держкомпаніям хочуть заборонити купувати іноземну обчислювальну техніку, сервери, телекомунікаційне обладнання. Щоб мотивувати чиновників не порушувати дані заборони, міністерство пропонує ввести адміністративне покарання за закупівлю іноземного софта і обладнання в порушення законодавства.

"Месенджери можуть записувати за користувачем що завгодно: фото, геолокацію, дані, якими він ділився з іншими додатками. З точки зору інформаційної безпеки ініціатива обґрунтована: ніхто не зможе довести, що месенджери не передають кудись інформацію, якою ви користуєтеся",— відзначає заступник гендиректора Zecurion Олександр Ковальов. При цьому чиновникам знадобляться спеціальні технічні засоби, щоб відстежувати дотримання заборони на робоче листування в іноземних месенджерах. Є системи безпеки, пояснює експерт, які дозволяють відслідковувати, яке програмне забезпечення встановлено на ПК, але з мобільними все трохи складніше. За його словами, може знадобитися установка систем MDM (Mobile Device Management.— "Ъ") на смартфони чиновників.