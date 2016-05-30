Київський авіаремонтний "Завод 410 ГА" готовий перевести транспортну авіацію на стандарти НАТО

Сертифікат дозволяє підприємству забезпечити переведення української транспортної авіації на стандарти НАТО, передає «Ділова столиця».

Протягом 2015 року підприємство виконало роботи по ремонту та технічному обслуговуванню близько десятка літаків сімейства Ан Військово-повітряних і військово-морських сил ЗСУ, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій України, а також Міноборони Угорщини.

У квітні цього року ДП «Завод 410 ГА» підписав контракт з ВПС Єгипту про технічне обслуговування і адаптацію трьох літаків Ан-74 під вимоги країни-замовника, і веде переговори з потенційними клієнтами з країн-членів НАТО.

За даними видання, чистий прибуток підприємства за минулий рік перевищив 48 млн грн. Загальна сума доходів ДП від усіх видів діяльності склала без малого 2 млрд грн, або на 114% більше, ніж у 2014 році.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про затвердження Стратегічного оборонного бюлетеня України.

"На останньому засіданні був прийнятий мною підписаний Стратегічний оборонний бюлетень. Це доленосна програма реформ сектору безпеки, яка робить те, що не робилося 25 років - повністю перебудовує ЗСУ, СБУ, інші силові підрозділи і вводить абсолютно нові умови підготовки сержантського складу", - сказав він журналістам на одному з полігонів в Житомирській області на п'ятницю, 27 травня.