Цього року запуск українського супутника "Либідь-1" неможливий

Про це на прес-конференції повідомив голова Державного космічного агентства України (ДКАУ) Любомир Сабадош.

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"У рамках пускового вікна на 2016 рік ми отримали позицію компанії MDA (канадська компанія-підрядник MacDonald, Dettwiler and Associates - УНІАН), що провести пускову кампанію в 2016 році з дотриманням усіх технічних умов буде неможливо", - сказав Сабадош.

За його словами, Україна виконала перед компанією всі свої зобов'язання, на 100% профінансувавши цей проект.

Голова ДКАУ також зазначив, що на даному етапі проходять переговори з канадською стороною про завершення проекту.

Як повідомляв УНІАН, рішення про виготовлення й запуск телекомунікаційного супутника "Либідь" було прийнято в рамках реалізації проекту зі створення Національної системи супутникового зв'язку.

Наприкінці 2009 року ДКАУ уклало контракт із канадською компанією MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. із виробництва супутника зв'язку та будівництва на території України об'єктів наземної допоміжної інфраструктури для його використання.

Запуск планувався ще в 2011 році, але неодноразово переносився з різних причин. Загальний обсяг фінансування програми був затверджений у розмірі 38,5 млрд грн.

На даний момент супутник знаходиться на складському зберіганні в Росії.