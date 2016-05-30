"Антонов" здійняв у небо відновлений літак Ан-22 "Антей" (фотогалерея)

Державне підприємство "Антонов" відновило та здійняло у небо перший у світі широкофюзеляжний літак Ан-22 "Антей", який було побудовано на авіапідприємстві 1964 року.

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте викочування літака в лівреї авіакомпанії "Авіалінії Антонова" відбулося на аеродромі підприємства. Літак здійснив переліт на аеродром в Гостомелі.

Як очікується, в подальшому місцем його базування стане Лейпциг (Німеччина).

Коментуючи подію, перший віце-президент "Антонова" Олександр Коцюба сказав: "Цей літак має посісти місце в нашому авіапарку. Замовлення на нього вже є. Зараз він виконає кілька контрольних польотів, а потім піде в перший комерційний рейс".

За словами Коцюби, літак може перевозити великогабаритні вантажі масою близько 60 тонн.

"Ми активно відновлюємо свої літаки і хочемо, щоб вони літали по всьому світу поряд з нашими новими продуктами", - сказав Коцюба.

На авіапідприємстві уточнили, що відновлення літака відбулося за рахунок наявних можливостей, було використано власні резерви держпідприємства.

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Своїм враження про подію поділився і льотчик випробувач "Антонова" Юрій Курлін.

"Перша викочування літака відбулася в серпні 1964 року. А в лютому 65-го він став на крило. Цей літак справив фурор на авіавиставці "Ле Бурже" в 65-му. Якщо зараз він може працювати - він має працювати", - сказав юрій володимирович.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найвідоміших розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225. За підсумками 2014 року "Антонов" трохи збільшив чистий прибуток порівняно з 2013 роком - до 39,3 мільйона гривень.