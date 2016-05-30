Фурам заборонили проїзд дорогами Львівщини у денний час

На дорогах Львівщини у літній період обмежили рух великовагового транспорту у денний час, повідомляє Zaxid.net.

"Служба автомобільних доріг у Львівській області нагадує, що великому транспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн в період температури повітря більш ніж +28°С заборонений проїзд дорогами державного та місцевого значення у денний час з 10:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке рішення прийняла Львівська обласна рада 07.07.2015 року з метою запобігання руйнування дорожнього полотна та збереження дорожньої інфраструктури, що потребує значних матеріальних затрат для її відновлення.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Омелян заявив, що уряд починає жорстку боротьбу з перевантаженням вантажівок, які руйнують дорожнє полотно та знищують українські дороги.

"Авто з навантаженням понад 40 тонн по дорогах України їздити не будуть", - підкреслив він.

З 10 травня в рамках спільного плану дій "Укртрансбезпеки", "Укравтодору" і Національної поліції в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях працюють додаткові групи інспекторів "Укртрансбезпеки" для цілодобового здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів на дорогах загального користування.

У зв'язку з цим на дорогах в південному регіоні утворилися кілометрові затори через водіїв фур, які страйкували проти введення вагового контролю. Пізніше, 15 травня, міністр Омелян повідомив, що водії ввічливо проїжджають на пункти контролю, а в разі перевантаження платять штраф і на місці розвантажують вантажівки.