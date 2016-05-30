ЄІБ виділить Україні 200 мільйонів євро на оновлення громадського транспорту

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає можливість виділення Україні 200 млн євро кредитних коштів на оновлення міського громадського транспорту.

Згідно з повідомленням банку на його сайті, проект спрямований на підвищення частоти і регулярності роботи громадського транспорту в невеликих містах України.

Передбачуване фінансування банку становить 200 млн євро, тоді як загальна вартість проекту - 400 млн євро.

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У повідомленні наголошується, що остаточне рішення про виділення Україні даних коштів і підписання відповідного кредитного договору має ухвалити Рада директорів банку, поки ці інфраструктурні проекти знаходяться на стадії оцінки і переговорів.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Європейський інвестиційний банк повідомив про плани профінансувати два проекти з модернізації залізничного і міського транспорту в Україні, проте суми не називалися, так як проекти знаходяться на стадії оцінки.

У червні 2015 року Міністерство інфраструктури України досягло домовленості з ЄІБ про співфінансування проектів оновлення рухомого складу міського транспорту в Україні на суму 300 млн євро.

Європейський інвестиційний банк створений в 1957 році і сьогодні його акціонерами є 27 країн - членів ЄС. Головною метою банку є сприяння досягненню цілей Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується з внесків країн-учасниць.

ЄІБ фінансує проекти в Україні на підставі мандату Ради ЄС і Європарламенту для країн Східного партнерства. Мандат дає можливість банку кредитувати проекти, які становлять значний інтерес для ЄС і його східних сусідів в таких галузях, як розвиток приватного сектора, соціальної та економічної інфраструктури, зміна клімату.