"Укрпошта" протестує дрони для доставки посилок

Українське державне підприємство поштового зв'язку (УДППЗ) «Укрпошта» має намір з 1 червня протестувати дрони як засіб доставки поштових відправлень адресату, повідомила прес-служба держпідприємства.

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«Буде тестуватися повітряний вид доставки з допомогою дрона ізраїльського виробництва... Адресат отримає смс-повідомлення, і за кілька хвилин зможе прийняти посилку від "Укрпошти", яку доставить йому дрон», - йдеться у повідомленні.

При цьому прес-служба держпідприємства уточнила, що тестування відбудеться у місті Буча Київської області.

За даними українських ЗМІ, у майбутньому «Укрпошта» не виключає можливості упровадження послуги повітряної доставки пошти за допомогою дронів на постійній основі.

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Як повідомляв УНІАН, прес-служба «Укрпошти» раніше повідомляла, що держпідприємство проводить модернізацію своїх систем і зацікавлене у впровадженні нових технологічних рішень.

«Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через 12 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.

«Укрпошта» щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 млн поштових відправлень, 16 млн посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 млн переказів, а також доставляє понад 83 млн пенсій.

У 2015 році УДППЗ «Укрпошта» отримала 53 млн грн прибутку – найкращий результат за останні 15 років. У 2014 році компанія отримала 4 млн грн збитків.