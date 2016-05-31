Рада знизила акцизи на імпорт вживаних авто: популярні моделі можуть подешевшати на 4 тисячі євро

Верховна Рада ухвалила законопроект про внесення змін до Податкового кодексу для стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів, яким передбачається значне зниження акцизів на імпорт вживаних автомобілів.

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За відповідне рішення у вівторок, 31 травня, проголосували 237 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Зокрема, до голосування за цей законопроект депутати проголосували за поправку, згідно з якою законопроект набуде чинності з 1 числа наступного місяця після його публікації. В ході голосування цієї поправки голова податкового комітету парламенту Ніна Южаніна зазначила, ця норма суперечить положенням Податкового кодексу і законопроект повинен набути чинності з 1 січня 2017 року. Депутатам довелося тричі голосувати для прийняття цієї поправки.

Крім того, зазначеною поправкою термін дії цього законопроекту встановлено на 2,5 року.

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Законопроект стосується імпорту всіх вживаних автомобілів, за винятком авто походженням з країни-окупанта (агресора) щодо України.

Закон передбачає зниження ставки акцизу на вживані автомобілі до: 0,102 євро за 1 куб. см з двигуном об'ємом до 1000 куб. см (діюча ставка - 1,09-1,44 євро, в залежності від року випуску автомобіля); 0,063 євро для авто з двигуном об'ємом до 1500 куб см (зараз - 1,37-1,76 євро); 0,267 євро - до 2200 куб. см (діюча ставка - 1,64-2,44 євро); 0,276 євро - до 3000 куб. см (зараз - 2,21-4,99 євро); 2,209 євро для авто з об'ємом двигуна понад 3000 кубічних сантиметрів (зараз - 3,33-4,99 євро).

"Наприклад, для розмитнення 1 л авто потрібно буде заплатити 63 євро замість 1761 євро. За розмитнення 2 л автомобіля потрібно буде сплатити 534 євро замість 4882 євро", - сказано на сторінці Facebook фракції Самопоміч, лідер якої Олег Березюк був співавтором закону.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, а також до Державної фіскальної служби з пропозицією розробити і внести у Верховну Раду проект закону про скасування імпортного мита на вживані автомобілі.

При цьому автоімпортери неодноразово зазначали, що прийняття законопроекту про зниження податків на імпорт вживаних авто скоротить бюджетні надходження і призведе до збільшення обсягів "сірого" автоімпорту в Україну. Крім того, на думку Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД), зниження податків на вживаний автоімпорт, яке пропонується законопроектом №3251, відкриє потік старих іномарок з Росії до України. За словами представників асоціації, до 2015 року в структурі автоімпорту України вживаних іномарок з Росії "не існувало як явища", але з початку 2016 року ситуація кардинально змінилася. Причиною цього, на думку представників асоціації, стала девальвація російського рубля, а також велика кількість заводів міжнародних автомобільних концернів, що працюють у Росії.