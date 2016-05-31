Український Ан-178 прибув на Берлінський авіасалон (фоторепортаж)

Про це повідомляє Twitter авіасалону.

Як наголошується на сайті заходу, в цьому році авіасалон пройде з 1 по 4 червня. На авіавиставці будуть представлені більше тисячі експонатів майже з 40 країн світу, серед яких Україна.

Так, українське ДП "Антонов" представить на авіасалоні свою недавню розробку Ан-178. Цей близькомагістральний військово-транспортний літак вантажопідйомністю 18 тонн, розроблений на базі пасажирського Ан-158, позиціонується на ринку як заміна транспортних літаків Ан-12.

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ДП "Антонов" оголосило про початок проектування нового вантажного літака Ан-178 у 2010 році, а в 2015 році модель здійснила свій перший виліт. Вартість програми розробки склала близько 150 мільйонів доларів, а вартість однієї одиниці оцінюється в 40-70 мільйонів доларів.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року Саудівська Аравія заявила про плани купити 30 українських Ан-178.

В цілому, за оцінками "Антонова", потреба ринку в літаках типу Ан-178 на найближчі 20 років становить близько 1100 одиниць.