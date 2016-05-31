Український Ан-178 прибув на Берлінський авіасалон (фоторепортаж)

15:15, 31 травня 2016
Транспорт/Звя'зок
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У Берліні на аеродромі Шенефельд завтра стартує міжнародна авіа- і аерокосмічна виставка ILA Berlin Air Show 2016. Український літак Ан-178 вже прибув у Німеччину для участі в заході.

Украинский самолет Ан-178 уже прибыл на Берлинский авиасалон / twitter.com/FlyLinDi

Про це повідомляє Twitter авіасалону.

Як наголошується на сайті заходу, в цьому році авіасалон пройде з 1 по 4 червня. На авіавиставці будуть представлені більше тисячі експонатів майже з 40 країн світу, серед яких Україна.

Так, українське ДП "Антонов" представить на авіасалоні свою недавню розробку Ан-178. Цей близькомагістральний військово-транспортний літак вантажопідйомністю 18 тонн, розроблений на базі пасажирського Ан-158, позиціонується на ринку як заміна транспортних літаків Ан-12.

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ДП "Антонов" оголосило про початок проектування нового вантажного літака Ан-178 у 2010 році, а в 2015 році модель здійснила свій перший виліт. Вартість програми розробки склала близько 150 мільйонів доларів, а вартість однієї одиниці оцінюється в 40-70 мільйонів доларів.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року Саудівська Аравія заявила про плани купити 30 українських Ан-178.

В цілому, за оцінками "Антонова", потреба ринку в літаках типу Ан-178 на найближчі 20 років становить близько 1100 одиниць.

© REUTERS
Український літак Ан-178 вже прибув на Берлінський авіасалон
Український літак Ан-178 вже прибув на Берлінський авіасалон /  © REUTERS
Військово-транспортний літак Ан-178 розроблений КБ ''Антонов''
Військово-транспортний літак Ан-178 розроблений КБ "Антонов" /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Винищувачі збройних сил Німеччини Eurofighter
Винищувачі збройних сил Німеччини Eurofighter /  © REUTERS
Винищувачі збройних сил Німеччини Eurofighter
Винищувачі збройних сил Німеччини Eurofighter /  © REUTERS
Вертольоти Бундесверу
Вертольоти Бундесверу /  © REUTERS
© REUTERS
Німецькі військові готуються до авіасалону
Німецькі військові готуються до авіасалону /  © REUTERS
Німецькі військові провозять муляж бомби GBU 54
Німецькі військові провозять муляж бомби GBU 54 /  © REUTERS
Репетиція рятувальної операції Збройними силами ФРН
Репетиція рятувальної операції Збройними силами ФРН /  © REUTERS
© REUTERS
Військовослужбовці Бендесвера знаходять час і для веселощів
Військовослужбовці Бендесвера знаходять час і для веселощів /  © REUTERS
Ударний безпілотник MQ-9 Reaper американських ВПС
Ударний безпілотник MQ-9 Reaper американських ВПС /  © REUTERS
© REUTERS
Airbus A400M
Airbus A400M /  © REUTERS
Військово-транспортний літак Airbus A400M
Військово-транспортний літак Airbus A400M /  © REUTERS
Airbus A350
Airbus A350 /  © REUTERS
Airbus A350
Airbus A350 /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

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