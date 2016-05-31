Із Харкова до Генічеська запускають на літо швидкісний двоповерховий потяг Skoda

Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") акціонерна компанія "Українська залізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у південному напрямку на літній період призначила денний електропоїзд виробництва чеської компанії Skoda категорії "Інтерсіті" № 729/730 за маршрутом Харків – Генічеськ.

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Як повідомила прес-служба регіонального відділення "Укрзалізниці" Придніпровської залізниці, поїзд відправлятиметься з Харкова і Генічеська з 16 червня до 30 липня по парних числах, з 1 по 31 серпня - по непарних.

У повідомленні наголошується, що поїзд обладнаний засобами електронного контролю проїзних документів, крім того, в салоні передбачені місця для інвалідів.

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Також повідомляється, що у зв'язку з призначенням денного поїзда змінюється розклад руху деяких приміських поїздів у дальньому і приміському сполученнях, зокрема: № 88 Новоолексіївка – Ковель, відправлення з Новоолексіївки з 21 липня о 12:20 (замість 12:30), зупинка на ст. Партизани – 12:35-12:45, далі без змін; № 281 Київ – Генічеськ, відправлення з Києва з 15 червня до станції Сокологірне без змін, далі: Партизани 12:55, Новоолексіївка 13:08-13:18, Генічеськ 13:34; № 506 Генічеськ – Дніпро, відправлення зі станції Генічеськ з 16 червня о 13:00 (замість 12:47), Новоолексіївка 13:17, Партизани 13:30, Сокологірне 13:49, Якимівка 14:22, Тащенак 14:34, Мелітополь 14:51-15:27, далі без змін; № 6703 Таврійськ – Генічеськ, прибуття на станцію Генічеськ з 16 червня о 12:00 (замість 12.07); № 6704 Генічеськ – Таврійськ, відправлення зі станції Генічеськ з 16 червня о 12:20 (замість 12:25), Новоолексіївка 12:37-12:43, Партизани 12:54, Сокологірне 13:15, далі без змін.

У повідомленні наголошується, що квитки на вищезазначені поїзди вже можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила до Дня Святої Трійці та Дня Конституції України чотири додаткові потяги з Києва до Львова, Хмельницького, Дніпра і Сум.